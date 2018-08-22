Разработка бота в телеграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок138 просмотров

Нужно сделать аналогичного бота в телеграмм: m.me/lie.to.me.org 

С аналогичной структурой, функционалом и наполнением.

Структуру, ссылки на видео и т.п. предоставлю

7 лет назад
guest_15347587061801
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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