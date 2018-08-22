Доработать интернет магазин на WordPress

Есть сайт cvet-kapel.ru. Он новый. На него установлен шаблон под woocommerce.

На него нужно перенести всю информацию с www.cvetkapel.ru. В том числе все товары. Доступа к админке старого сайта нет.

Полное техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1HfBLLmdGugEQdg5lueT5Lm4OAK1XnGjxPbder5pzs5E/edit

Дедлайн: 30 августа