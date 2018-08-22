Доработать интернет магазин на WordPress

$177
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок205 просмотров

Есть сайт cvet-kapel.ru. Он новый. На него установлен шаблон под woocommerce. 

На него нужно перенести всю информацию с www.cvetkapel.ru. В том числе все товары. Доступа к админке старого сайта нет. 

Полное техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1HfBLLmdGugEQdg5lueT5Lm4OAK1XnGjxPbder5pzs5E/edit 

Дедлайн: 30 августа

WooCommerceWordPress
7 лет назад
foseg
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров