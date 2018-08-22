Правки сайта на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Нужно доработать и поправить Уже готовый интегрированный сайт ( Верстка и интеграция сделана на 4 из 4-х ) 

Основные правки связаны с отступами и правкой адаптива! 

Полный список правок исполнителю. 

MODX
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров