В заявке указывайте ваши почасовые расценки. Подробности в переписке Спасибо за внимание!
Правки сайта на MODx
Нужно доработать и поправить Уже готовый интегрированный сайт ( Верстка и интеграция сделана на 4 из 4-х )
Основные правки связаны с отступами и правкой адаптива!
Полный список правок исполнителю.
Заявки фрилансеров
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