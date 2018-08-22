Здравствуйте, есть задание для веб-разработчика. Необходимо знание cms joomla. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.
Доработка сайта он-лайн магазина
Есть магазин написанный на Битриксе.
Есть ряд задач по улучшению движка магазина. Задачи касаются как фронтэнда так и бэкэнда. Как то
- применить изменения дизайна,
- изменить отображение форм в личном кабинете
- настроить обмен данных с поставщиками товаров
и т.д
Предоплаты не будет. Полное ТЗ по запросу.
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