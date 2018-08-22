Доработка сайта он-лайн магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок170 просмотров

Есть магазин написанный на Битриксе. 

Есть ряд задач по улучшению движка магазина. Задачи касаются как фронтэнда так и бэкэнда. Как то  

- применить изменения дизайна,  

- изменить отображение форм в личном кабинете 

- настроить обмен данных с поставщиками товаров  

и т.д 

Предоплаты не будет. Полное ТЗ по запросу.

7 лет назад
wargamer
Хелд 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров