Изменить форму поиска на сайте

Нужно подправить код формы поиска - Сайт www.sdamna5.ru Друпал, тема Mayo.

Нужно сделать:

1) Убрать картинку с лупой (которая сейчас есть слева формы - search.png).

2) Добавить кнопку Submit (справа формы с другой картинкой с лупой - search-submit.png).

3) Изменить фразу ПОИСК, сделать Поиск (просто чтобы было с большой буквы написано).

Должно примерно получиться, как форма поиска на этом сайте - www.1000mest.ru.

Нужно, просто сказать мне, где и что заменить, убрать и т.д.

Вот часть кода CSS и часть кода template.php, посвящённые поиску. Если надо ещё что-то, могу прислать.

/** * Search block form

* - no 'submit' button

* - add search magnifier image

* - use javascript to show prompt

*/

.form-item-search-block-form .form-text:focus {

/*outline: none; */

/* remove blue outline for Safari */

}

.form-item-search-block-form .form-text {

height: 24px;

color: #555555;

margin: 0px;

border: solid 1px #aaa;

border-bottom-color: #ddd;

border-right-color: #ddd;

margin-top: 1px;

background: #fff url(../images/search.png) no-repeat 2px center;

padding: 0px 4px 0px 4px;

padding-left: 24px;

/* space for magnifying glass */

}

#header .form-item-search-block-form {

float: right;

margin: 0px;

}

#header-searchbox {

float: right;

overflow: hidden;

padding: 8px;

margin: 0px;

Вот часть кода template.php:

/**

* Custom search block form

* Magnifying glass icon used instead of 'submit button'.

* Use javascript to show/hide the 'search this site' prompt inside of the text field

*/

function mayo_preprocess_search_block_form(&$variables) {

$prompt = t('search');

$variables['search'] = array();

$hidden = array();

unset($variables['form']['actions']['submit']);

unset($variables['form']['actions']['#children']);

$variables['form']['search_block_form']['#value'] = $prompt;

$variables['form']['search_block_form']['#size'] = theme_get_setting('searchbox_size');

$variables['form']['search_block_form']['#attributes'] = array(

'onblur' => "if (this.value == '') { this.value = '$prompt'; }",

'onfocus' => "if (this.value == '$prompt') { this.value = ''; }" );

// we should use 'render' instead of 'drupal_render' since the form is already rendered once.

foreach (element_children($variables['form']) as $key) {

$type = $variables['form'][$key]['#type'];

if ($type == 'hidden' || $type == 'token') {

$hidden[] = render($variables['form'][$key]);

}

else {

$variables['search'][$key] = render($variables['form'][$key]);

}

}

$variables['search']['hidden'] = implode($hidden);

$variables['search_form'] = implode($variables['search']);

}