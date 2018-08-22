Магазин по продаже готовых статей(с нуля)

Разработать с нуля скрипт онлайн магазина по продаже готовых статей для личных целей.

Магазин будет использоваться для продажи своих статей, выгружать буду только я. То есть остается из функционала только клиентская часть(покупка статей, пополнение баланса, статистика и т.д) и админка, где делаются мной все настройки, статистика, добавление статей и т.д То есть все лишнее вырезано из функционала, оставлено основное.

Отдадим предпочтение тем, кто уже делал, что то подобное, чтобы были хотя бы какие-то наработки и опыт в этом направление.

Обязательно после разработки проверить свой код на дыры и взломы.

Должна быть хорошая оптимизация кода, что бы не было проблем в будущем из-за нагрузок.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ознакомьтесь с ТЗ подробно и сформируйте в отклике цены и сроки.

1)Указывайте опыт работы/разработки подобных проектов(по сложности) и Вы уверены что Вам по силу проект, если делаете первый раз и вообще нет опыта, то можете даже не подавать заявку, платить ради того что бы Вы набивали себе опыт и потом все переделывать за вами, оптимизацию, безопасность и т.д, желания нету.

2)Указывайте примерные сроки работы. (Грубые подсчеты исходя из вашего опыта и информации которая есть в ТЗ).

3)Примерную сумму за которую вы готовы взяться за работу(позже конечно дополнительно обговорим бюджет, исходя из утвержденного тз), но все же исходя из того что вы укажите, мы уже будем видеть стоит ли нам и вам тратить время друг на друга).

Шаблонные ответы в которых нет четкого ответа на данные три пункта, будем сразу отсекать. Ознакомьтесь с ТЗ подробно и сформируйте в отклике цены и сроки. (Еще раз повторюсь, если не будут указаны в отклике цены и сроки, будем сразу отсекать)

Вы сами должно исходя из ТЗ формировать эти данные, так как вы сами знаете свой уровень, сложность проекта, за сколько по времени вы осилите проект, и что у вас по ценам за проект выходит.

Почасовая оплата не интересна, интересует стоимость за весь проект. К тому же все сразу уложить в ТЗ не реально, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, где уже после сдачи проекта, за дополнительную плату будем наращивать функционал.