Здравствуйте! Необходимо сделать html-страничку на сайт, берем ту, что уже есть, и просто меняем текст, картинки, цвет шрифта. Все материалы предоставим.
Перепистать готовый сайт с .NET+Angular на PHP+JS фреймворках
Добрый день,
Краткое описание: Переписать сайт аренды недвижимости с ASP.NET MVC + AngularJS на PHP + JS фреймворки на ваш выбор (выбор обосновать) + дополнения и исправления.
Более Подробное описание:
Есть проект на ASP.NET MVC + AngularJS (1.6.8) (файлы проекта и бд в наличии если понадобится)
Ссылка на сайт в 3й строке ТЗ.
Есть мысль что вероятно будет качественнее и быстрее если весь проект переписать с 0 на php фреймворке на ваш выбор (хотелось бы услышать ваше мнение, обоснование выбора и примерный просчет)
Скрин дашборда админки: http://prntscr.com/kljizt
Скрин дашборда юзера: http://prntscr.com/kljk0v (но вполне можно создать своего)
ТЗ по дополнениям к сайту: https://drive.google.com/file/d/10HC_P4i7PIcNJtIZK9vNvlKXM-kmvIK_/view?usp=sharing
Из крупных дополнений пункты ##10, 11
В Идеале получить эстимэйт + почасовый рейт, но я думаю договоримся как вам удобнее.
С Уважением,
Игорь С.
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