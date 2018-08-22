Перепистать готовый сайт с .NET+Angular на PHP+JS фреймворках

Добрый день,

Краткое описание: Переписать сайт аренды недвижимости с ASP.NET MVC + AngularJS на PHP + JS фреймворки на ваш выбор (выбор обосновать) + дополнения и исправления.

Более Подробное описание:

Есть проект на ASP.NET MVC + AngularJS (1.6.8) (файлы проекта и бд в наличии если понадобится)

Ссылка на сайт в 3й строке ТЗ.

Есть мысль что вероятно будет качественнее и быстрее если весь проект переписать с 0 на php фреймворке на ваш выбор (хотелось бы услышать ваше мнение, обоснование выбора и примерный просчет)

Скрин дашборда админки: http://prntscr.com/kljizt

Скрин дашборда юзера: http://prntscr.com/kljk0v (но вполне можно создать своего)

ТЗ по дополнениям к сайту: https://drive.google.com/file/d/10HC_P4i7PIcNJtIZK9vNvlKXM-kmvIK_/view?usp=sharing

Из крупных дополнений пункты ##10, 11

В Идеале получить эстимэйт + почасовый рейт, но я думаю договоримся как вам удобнее.

С Уважением,

Игорь С.