Сделать html-страницу по шаблону

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Завершен19 заявок243 просмотра

Здравствуйте! Необходимо сделать html-страничку на сайт, берем ту, что уже есть, и просто меняем текст, картинки, цвет шрифта. Все материалы предоставим.

HTML
7 лет назад
AnnaTS
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Escrow
Благодарю Вячеслава за работу, выполнить нужно было в сжатые сроки, все ок.
Спокойный рабочий процесс, хорошая коммуникация, быстрая оплата (причем доп. правки при оплате были учтены). К сотрудничеству рекомендую!

Заявки фрилансеров

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад