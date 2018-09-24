Сделать html-страницу по шаблону

Здравствуйте! Необходимо переделать сайт (скрипт) на php. Имеется готовое решение (скрипт) для работы с api сервисом, но его нужно, грубо говоря, "переделать", т.е. функционал остается примерно тот же, но нужно видоизменить внешний вид этого ...