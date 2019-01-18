Создам/отредактирую скрипт/сайт/контент/БД
Предлагаю услуги:
- написание/доработка скриптов php / js,
- создание/редактирование сайтов Symfony / WordpPess / без CMS /на самописных CMS ,
- написание/редактирование плагинов WordPress,
- парсинг сайтов,
- наполнение контентом сайтов,
- работа с базами данных
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- UMI CMS. Интеграция. Интернет-журнал.158 просмотров
- UMI CMS. Интеграция. Новостной ресурс + каталог142 просмотра
- UMI CMS. Интеграция. Сайт услуг.165 просмотров
- Продающий тест-викторина ("quiz")143 просмотра
- Адаптивный шаблон100 просмотров
- Калькулятор стоимости перевода139 просмотров
- Калькулятор расчета стоимости покупки криптовалюты114 просмотров
- Скрипт имитации аукциона117 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
5 лет назад
Настоятельно рекомендую!!! Лаконичный код, багов не выявлено!
Ответный отзыв
Очень удачное сотрудничество! Обязательный и адекватный заказчик. Всем рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Успешный проект. Как заказчика - рекомендую.
$40
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель! Все сделал быстро, четко и без лишних вопросов, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
ТЗ - детальное, оплата - в срок. Надеюсь будут еще задачи. Заказчика - рекомендую!
$30
10 баллов
5 лет назад
Отличный специалист! Рекомендую
Ответный отзыв
Работали по БС, все прошло удачно. Мои рекомендации.
$20
10 баллов
5 лет назад
Замечательный исполнитель! Вячеслав очень оперативно и грамотно решил поставленную задачу. Общаться с ним легко и приятно. Безусловно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличное описание задачи, хорошая комуникация, мгновенная оплата. Однозначно рекомендую Елену как заказчика!