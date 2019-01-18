OSeth

Вячеслав OSeth

 
34 годаКазахстан/Рудный
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Создам/отредактирую скрипт/сайт/контент/БД

Предлагаю услуги:

- написание/доработка скриптов php / js,

- создание/редактирование сайтов Symfony / WordpPess / без CMS /на самописных CMS ,

- написание/редактирование плагинов WordPress,

- парсинг сайтов,

- наполнение контентом сайтов,

- работа с базами данных

PHPJavascriptПарсинг сайтаWordPressSymfonyДоработка скрипта
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$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Создать подобный сайт
Настоятельно рекомендую!!! Лаконичный код, багов не выявлено!
Очень удачное сотрудничество! Обязательный и адекватный заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Перевод сайта на англ. язык. Файл с переводом готов!
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Успешный проект. Как заказчика - рекомендую.
Ответный отзыв
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
$40
10 баллов
5 лет назад
Добавить медиагалерею. Движок Umi-cms
Отличный исполнитель! Все сделал быстро, четко и без лишних вопросов, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
ТЗ - детальное, оплата - в срок. Надеюсь будут еще задачи. Заказчика - рекомендую!
Ответный отзыв
mikosaakyan
Валентин 
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
5 лет назад
Wordpress + Divi Theme
Отличный специалист! Рекомендую
Работали по БС, все прошло удачно. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Обновлять цены на WordPress в один клик
Замечательный исполнитель! Вячеслав очень оперативно и грамотно решил поставленную задачу. Общаться с ним легко и приятно. Безусловно рекомендую!
Отличное описание задачи, хорошая комуникация, мгновенная оплата. Однозначно рекомендую Елену как заказчика!
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