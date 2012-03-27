skromnaya

Елена Скромная skromnaya

 
40 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Приветствую на своей страничке!

Меня зовут Елена.

Я занимаюсь продвижением сайтов. К работе подхожу очень ответственно, предоставляю отчетность о своих действиях.

По запросу вышлю примеры успешных проектов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
SKeeper86
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$200
9 баллов
9 лет назад
Продвижение samara-zagar.ru
Сделала все то, что обещала.
Приятное сотрудничество, оперативная оплата и решение всех вопросов.
Ответный отзыв
Stanson76
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$254
10 баллов
9 лет назад
Продвижение сайта (кровельные материалы, работы)
Спасибо Елене! Она как всегда подошла к работе профессионально и ответственно. Работаем дальше.
Хороший заказчик! Всегда на связи. Быстро согласовываем все вопросы и двигаемся согласно плану!
Ответный отзыв
Stanson76
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$280
10 баллов
9 лет назад
Продвижение сайта по сэндвич панелям
С Еленой очень легко работать. Она компетентна и пунктуальна, что в целом на сегодняшний день большая редкость. Сотрудничеством остался доволен.
Честный и добросовестный заказчик! Очень рада, что Владимир заинтересован в развитии проекта, рекомендуемые изменения принимает и внедряет - а это так важно!
Ответный отзыв
Stanson76
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Продвижение сайта (кровельные материалы, работы)
Елена показала себя как ответственный и квалифицированный специалист четко выполняющий условия проекта. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Довольна сотрудничеством. Владимир вежлив в общении, очень быстро реагирует на все вопросы и задачи, что очень важно в работе. Оплату получила вовремя! Очень рекомендую как надежного и порядочного заказчика!
Ответный отзыв
baikal_dan
Данил 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Нужно продвинуть сайт в поисковиках
Выбрал Елену для продвижения сайта. Очень доволен. Сайт не только вышел в топ через пару недель, но уже к концу месяца почти по всем запросам занимал первую строку в поиске. Хотя тематика была не из простых. Отличный профессионал. Уверен, что еще не раз обращусь.
Понравилась совместная работа! Быстрая оплата и оперативное реагирование на все вопросы касательно проекта. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
8 отзывов
от $100
нет рейтинга