Приветствую на своей страничке!
Меня зовут Елена.
Я занимаюсь продвижением сайтов. К работе подхожу очень ответственно, предоставляю отчетность о своих действиях.
По запросу вышлю примеры успешных проектов.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
9 баллов
9 лет назад
Сделала все то, что обещала.
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, оперативная оплата и решение всех вопросов.
$254
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Елене! Она как всегда подошла к работе профессионально и ответственно. Работаем дальше.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Всегда на связи. Быстро согласовываем все вопросы и двигаемся согласно плану!
$280
10 баллов
9 лет назад
С Еленой очень легко работать. Она компетентна и пунктуальна, что в целом на сегодняшний день большая редкость. Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
Честный и добросовестный заказчик! Очень рада, что Владимир заинтересован в развитии проекта, рекомендуемые изменения принимает и внедряет - а это так важно!
$300
10 баллов
9 лет назад
Елена показала себя как ответственный и квалифицированный специалист четко выполняющий условия проекта. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством. Владимир вежлив в общении, очень быстро реагирует на все вопросы и задачи, что очень важно в работе. Оплату получила вовремя! Очень рекомендую как надежного и порядочного заказчика!
$200
10 баллов
12 лет назад
Выбрал Елену для продвижения сайта. Очень доволен. Сайт не только вышел в топ через пару недель, но уже к концу месяца почти по всем запросам занимал первую строку в поиске. Хотя тематика была не из простых. Отличный профессионал. Уверен, что еще не раз обращусь.
Ответный отзыв
Понравилась совместная работа! Быстрая оплата и оперативное реагирование на все вопросы касательно проекта. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Поисковые системы (SEO)
8 отзывов
от $100
нет рейтинга