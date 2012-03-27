Выбрал Елену для продвижения сайта. Очень доволен. Сайт не только вышел в топ через пару недель, но уже к концу месяца почти по всем запросам занимал первую строку в поиске. Хотя тематика была не из простых. Отличный профессионал. Уверен, что еще не раз обращусь.