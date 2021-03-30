Евгения Кривоносова krivonosova_ekrivonosova_e
👋 Привет!
Меня зовут Евгения, и я веб-дизайнер из столицы Беларуси. Люблю хорошую музыку, прыгать на рок-концертах и делать нестандартный современный дизайн. Мечтаю, чтобы люди научились обходиться без сна — это ж можно будет ещё больше заниматься любимым делом!
Нужен клёвый дизайн? Просто свяжитесь со мной!
👉 Почта: [email protected]
👉 Телефон (Viber, WhatsApp): +375 29 720-17-14
👉 Telegram: https://tlgg.ru/evgenia_krivonosova
👉 Instagram: https://www.instagram.com/krivonosova.webdesign/
👍 Делаю качественно и в срок
Figma
– Разработка детализированного прототипа
– Дизайн лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов
– Редизайн блоков, доработка макетов
– Адаптив макетов под планшеты и смартфоны
Photoshop
– Обтравка изображений
– Дизайн баннеров
– Обработка изображений
Tilda
– Дизайн сайта из стандартных блоков или zero-блоков
– Подключение форм приёма заявок
– Базовая настройка SEO
– Анимация
李 Работаю на результат
Ценю комфортное и долгосрочное сотрудничество, а потому завершённым проект считается тогда, когда вы полностью довольны результатом. Не исчезаю после сдачи дизайна и всегда готова ответить на любые вопросы или что-то подсказать.
蘭 Правки — бесплатные
Не выставляю головокружительные счета за правки в проекте. Нужно сделать красный ещё более красным, попробовать разные шрифты или заменить текст — без проблем, всё будет сделано!
Работаю по предоплате 50$
Если предложенные варианты дизайна вам не понравятся, то я верну предоплату.
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