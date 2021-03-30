Здесь делают крутой дизайн: лендинги, сайты, интернет-магазины 🔥

👋 Привет!

Меня зовут Евгения, и я веб-дизайнер из столицы Беларуси. Люблю хорошую музыку, прыгать на рок-концертах и делать нестандартный современный дизайн. Мечтаю, чтобы люди научились обходиться без сна — это ж можно будет ещё больше заниматься любимым делом!

Нужен клёвый дизайн? Просто свяжитесь со мной!

👉 Почта: [email protected]

👉 Телефон (Viber, WhatsApp): +375 29 720-17-14

👉 Telegram: https://tlgg.ru/evgenia_krivonosova

👉 Instagram: https://www.instagram.com/krivonosova.webdesign/

👍 Делаю качественно и в срок

Figma

– Разработка детализированного прототипа

– Дизайн лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов

– Редизайн блоков, доработка макетов

– Адаптив макетов под планшеты и смартфоны

Photoshop

– Обтравка изображений

– Дизайн баннеров

– Обработка изображений

Tilda

– Дизайн сайта из стандартных блоков или zero-блоков

– Подключение форм приёма заявок

– Базовая настройка SEO

– Анимация

李 Работаю на результат

Ценю комфортное и долгосрочное сотрудничество, а потому завершённым проект считается тогда, когда вы полностью довольны результатом. Не исчезаю после сдачи дизайна и всегда готова ответить на любые вопросы или что-то подсказать.

蘭 Правки — бесплатные

Не выставляю головокружительные счета за правки в проекте. Нужно сделать красный ещё более красным, попробовать разные шрифты или заменить текст — без проблем, всё будет сделано!

Работаю по предоплате 50$

Если предложенные варианты дизайна вам не понравятся, то я верну предоплату.