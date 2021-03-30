krivonosova_e

Евгения Кривоносова krivonosova_e

 
28 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Здесь делают крутой дизайн: лендинги, сайты, интернет-магазины 🔥

👋 Привет!

Меня зовут Евгения, и я веб-дизайнер из столицы Беларуси. Люблю хорошую музыку, прыгать на рок-концертах и делать нестандартный современный дизайн. Мечтаю, чтобы люди научились обходиться без сна — это ж можно будет ещё больше заниматься любимым делом!

Нужен клёвый дизайн? Просто свяжитесь со мной!

👉 Почта: [email protected]

👉 Телефон (Viber, WhatsApp): +375 29 720-17-14

👉 Telegram: https://tlgg.ru/evgenia_krivonosova

👉 Instagram: https://www.instagram.com/krivonosova.webdesign/

👍 Делаю качественно и в срок

Figma

– Разработка детализированного прототипа

– Дизайн лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов

– Редизайн блоков, доработка макетов

– Адаптив макетов под планшеты и смартфоны

Photoshop

– Обтравка изображений

– Дизайн баннеров

– Обработка изображений

Tilda

– Дизайн сайта из стандартных блоков или zero-блоков

– Подключение форм приёма заявок

– Базовая настройка SEO

– Анимация

李 Работаю на результат

Ценю комфортное и долгосрочное сотрудничество, а потому завершённым проект считается тогда, когда вы полностью довольны результатом. Не исчезаю после сдачи дизайна и всегда готова ответить на любые вопросы или что-то подсказать.

蘭 Правки — бесплатные

Не выставляю головокружительные счета за правки в проекте. Нужно сделать красный ещё более красным, попробовать разные шрифты или заменить текст — без проблем, всё будет сделано!

Работаю по предоплате 50$

Если предложенные варианты дизайна вам не понравятся, то я верну предоплату.

Дизайн лендингаДизайн сайтаFigmaTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
11
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Дизайн шапки и подвала сайта
Евгения - замечательный специалист, умеет слышать, делает с первого раза всё на отлично! Однозначно рекомендую!
Елена — идеальный заказчик! Подробная и понятная постановка задач, быстрая и приятная коммуникация. Рекомендую 🚀
Ответный отзыв
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Доработать дизайн приложения
В восторге от работы с Евгенией, всем рекомендую, очень талантливая и доброжелательная!
Работаем не в первый раз, как всегда все супер :) Четкая постановка задачи, всегда на связи и очень приятное общение! Всем рекомендую :)
Ответный отзыв
werewolph
Владимир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нарисовать баннеры и простейшее лого
Как всегда - то что надо и раньше срока. Премного благодарен!
Спасибо за работу! Как всегда, приятно сотрудничать :)
Ответный отзыв
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Разработка прототипа страницы
Евгения - замечательный специалист! Умеет слышать, что нужно, и оперативно вносит правки.
С Еленой всегда приятно работать :) Всегда четкая постановка задач, конкретные правки и быстрая обратная связь. Который раз сотрудничаем — всегда все на высоте! :) Рекомендую всем :)
Ответный отзыв
werewolph
Владимир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нарисовать 6 баннеров и простейшее лого
Как всегда быстро и ровно, то что надо. Рекомендую
Спасибо за очередной заказ! Как всегда, подробное ТЗ, все по делу и быстрая оплата :) Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
8 отзывов
$10/час
от 1 дня
#110
Баннеры
5 отзывов
от $3
от 1 дня
#149