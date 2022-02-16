Дизайн шапки и подвала сайта

$40
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок584 просмотра
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Необходимо разработать в фигме дизайн шапки и подвала сайта для ПК и для мобильных устройств.

2 года назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
krivonosova_e
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$40
1 день
Евгения - замечательный специалист, умеет слышать, делает с первого раза всё на отлично! Однозначно рекомендую!
Елена — идеальный заказчик! Подробная и понятная постановка задач, быстрая и приятная коммуникация. Рекомендую 🚀
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