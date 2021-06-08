Доработать дизайн приложения

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  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен1 заявка88 просмотров

Все детали обсудили в ЛС

4 года назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

krivonosova_e
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
В восторге от работы с Евгенией, всем рекомендую, очень талантливая и доброжелательная!
Работаем не в первый раз, как всегда все супер :) Четкая постановка задачи, всегда на связи и очень приятное общение! Всем рекомендую :)

Заявки фрилансеров

krivonosova_e
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад