Доработка витрины для приложения Плеер эквалайзер

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт6 заявок712 просмотров

В ТЗ стоит ещё задача нарисовать иконку, но она уже не нужна, только доработка витрины. Под доработкой подразумевается адаптация витрины под актуальные скрины, но это всё в ТЗ описано.

ТЗ

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