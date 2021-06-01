Создать Layout для приложения в Figma (преобразовать веб-версию)

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Закрыт25 заявок704 просмотра

Добрый день!

Требуется преобразовать макеты (layout) обычного сайта в Layout для приложения.

Исходные макеты сделаны в Figma, поэтому опыт работы в ней обязателен.

Figma
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