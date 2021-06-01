В ТЗ стоит ещё задача нарисовать иконку, но она уже не нужна, только доработка витрины. Под доработкой подразумевается адаптация витрины под актуальные скрины, но это всё в ТЗ описано. ТЗ
Создать Layout для приложения в Figma (преобразовать веб-версию)
Добрый день!
Требуется преобразовать макеты (layout) обычного сайта в Layout для приложения.
Исходные макеты сделаны в Figma, поэтому опыт работы в ней обязателен.
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