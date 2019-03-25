Создать подобный сайт

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Завершен9 заявок273 просмотра

Создать примерно похожий сайт по функционалу (пример в личку)

Все профили врачей подтягиваются по api 

Сайт нужен исключительно на вордпресс

В заявке отправляйте пожалуйста развернутый ответ по ценообразованию и срокам.

WordPress
7 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$300
14 дней
Настоятельно рекомендую!!! Лаконичный код, багов не выявлено!
Очень удачное сотрудничество! Обязательный и адекватный заказчик. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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