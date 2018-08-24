Нужно сделать сайт-каталог с ценами чисто для ознакомления.Плюс инфа о производителе и исполнителе заказов.Тематика памятники из гранита и крошки.
Куплю готовый дизайн или верстку
Куплю готовый дизайн или верстку сайта студии разработки сайтов, ит агенства, разработка мобильных приложений. Интересует минимализм. Стильно и красиво. Присылайте жпг или ссылки и суммы на проаджу. Сайт не будет использовться один в один - будем в него вносить изменения своими силами
Заявки фрилансеров
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