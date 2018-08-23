Здравствуйте, мне необходима продающая страница. Тема: продажа часов. Структура стандартная. Дизайн необходим уникальный. Бюджет, сроки обсуждаемы.
Сделать идентичный сайт
Необходимо сделать идентичный сайт (верстка, функционал) https://goo.gl/TqLZeH.
Полный функционал DLE должен остаться.
Использовать относительные ссылки (для дальнейшего перехода на https).
Контент не требуется, сайт должен быть чистым (для проверки функционала разместить пару постов в каждой категории).
Сайт должен остаться таким же легковесным и минималистичным.
Цену указывайте свою, адекватную.
В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать блог, только без каких - то cms, только ваши разработки которые не гуляют по пабликах. Так, дизайн взять с http://bonusy-pro.ru + популярные статьи + похожие статьи должно тоже все работать. Еще ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Подробное тз в аттачеЗакрыт7 лет назад
Разработать веб сайт и админку на чистом РНР5 Сайт - 5 страниц + авторизация Админка - берем шаблон из templatemonster (Статистика - 10 страниц, Правка содержимого раздела с вопросами/ответами) Проект высоконагруженный. Нужно ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
amz-rescuers.com/ ТЗ во вложенииСразу пишите ценуЗакрыт7 лет назад
Необходимо создание сайта на подобии budilki ru (респонсивный дизайн, максимально простой и проработанными местами для рекламы). Возможность создания страниц на нескольких языках (для каждого языка свой URL, который можно менять, Title, Meta Description и H1). ...Завершен7 лет назад
- $1100
Создание сайта для учебного центра ЕГЭ и ОГЭ в СПб. Что хочется видеть, пример- https://5iz5.ru/ Необходимо: - Разработка логотипа - Разработка дизайна - Спам-слово "привет - ЕГЭ" - Верстка ...Завершен7 лет назад
Скопировать сайт revizor-dvr.ru и вставить продукцию, логотипы и фирменный стиль компании. Наш сайт – intelliko.ruЗакрыт7 лет назад
Привет! Необходимо создать сайт по продвижению услуг юриста в Москве. Дизайн адаптивный, а также нужно начальное продвижение на ранних этапах. Пишите сроки и стоимость. В портфолио сайт не добавлять.Завершен7 лет назад
Тип сайта: интернет-магазинСистема управления сайтом: wordpressЗдравствуйте! Нам надо Настроить сайт WordPress привязать логотип, довести контент до добавление товара, обратная информация, изменить дизайна, что то похоже на meloman.kz, flip.kz, это у нас будет книжный интернет магазин ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад