Сделать идентичный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок275 просмотров

Необходимо сделать идентичный сайт (верстка, функционал) https://goo.gl/TqLZeH

Полный функционал DLE должен остаться.

Использовать относительные ссылки (для дальнейшего перехода на https).

Контент не требуется, сайт должен быть чистым (для проверки функционала разместить пару постов в каждой категории).

Сайт должен остаться таким же легковесным и минималистичным.

Цену указывайте свою, адекватную.

В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества.

DLE
7 лет назад
Sergik_NSK
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Landing page под ключ

    Здравствуйте, мне необходима продающая страница. Тема: продажа часов. Структура стандартная. Дизайн необходим уникальный. Бюджет, сроки обсуждаемы.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно сделать блог НЕ на ворд пресс

    Здравствуйте. Нужно сделать блог, только без каких - то cms, только ваши разработки которые не гуляют по пабликах. Так, дизайн взять с http://bonusy-pro.ru + популярные статьи + похожие статьи должно тоже все работать. Еще ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка веб сайта

    Разработать веб сайт и админку на чистом РНР5 Сайт - 5 страниц + авторизация Админка - берем шаблон из templatemonster (Статистика - 10 страниц, Правка содержимого раздела с вопросами/ответами) Проект высоконагруженный. Нужно ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта с функционалом времени (будильник, таймер...)

    Необходимо создание сайта на подобии budilki ru (респонсивный дизайн, максимально простой и проработанными местами для рекламы). Возможность создания страниц на нескольких языках (для каждого языка свой URL, который можно менять, Title, Meta Description и H1). ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание сайта для учебного центра ЕГЭ и ОГЭ

    $1100

    Создание сайта для учебного центра ЕГЭ и ОГЭ в СПб. Что хочется видеть, пример- https://5iz5.ru/ Необходимо: - Разработка логотипа - Разработка дизайна - Спам-слово "привет - ЕГЭ" - Верстка ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка продающего лендинга

    Привет! Необходимо создать сайт по продвижению услуг юриста в Москве.  Дизайн адаптивный, а также нужно начальное продвижение на ранних этапах.  Пишите сроки и стоимость. В портфолио сайт не добавлять.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать сайт

    Тип сайта: интернет-магазинСистема управления сайтом: wordpressЗдравствуйте! Нам надо Настроить сайт WordPress привязать логотип, довести контент до добавление товара, обратная информация, изменить дизайна, что то похоже на meloman.kz, flip.kz, это у нас будет книжный интернет магазин ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад