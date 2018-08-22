Создать сайт

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Закрыт11 заявок218 просмотров

Тип сайта: интернет-магазинСистема управления сайтом: wordpressЗдравствуйте! Нам надо Настроить сайт WordPress привязать логотип, довести контент до добавление товара, обратная информация, изменить дизайна, что то похоже на meloman.kz, flip.kz, это у нас будет книжный интернет магазин сможете взяться за работу?

WordPress
7 лет назад
Beka27007
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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