Есть сайт тематики детская мебель, в дальнейшем хотим его изменить, собстсвенно с этого нужно начать + продвижение заказать разовое. Хотелось бы для выбора исполнителя услышать какое-то более менее видение относительно текущей ситуации ...
Сайт под ключ.
Доброго времени суток! Подскажите, сколько будет сделать такой же сайт (https://penza.homsbox.ru) под ключ, ну и изменить дизайн?
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