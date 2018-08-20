Создать сайт

Добрый день! Нужно разработать сайт:) Шаблонный сайт визитка на вордпрессе уже установленны.. Возможно шаблон нужно поменять на какой-то другой, это абсолютно не принципиально.

Сайт одна страничка, креатива ничего не нужно, дизайн так же по сути не нужен это все сами сделаем. Нужно сделать работающую форму для онлайн заказа фотомагнитов с разными размерами, интересует именно сама форма. Что бы человек смог сделать заказ онлайн... (пример сайта конкурента: https://gramofon.ua/ru/magnet). Кто может помочь в данном вопросе, сколько стоит такая работа?:) Спасибо!