1к-кв 500р 2к-кв 600р 3к-кв 700р 4к-кв 800р пост-оплата по факту уничтожения рассрочка платежа - 1 год Tilda, Wix, Bitrix не предлагать ...
Разработка сайта
Есть сайт по продаже мебели, но не он не решает необходимые задачи (не привлекает покупателей).
Сайт (mm-nazakaz.ru) необходимо доработать или полностью изменить.
Возможно ли оставить доменное имя?
Ссылки на примеры сайтов, как хотелось бы получить в итоге создаваемый сайт:
Техническое задание.
Целеваяаудитория:
Физические лица, офисы, магазины и др. Физические лица, люди, которые хотят
купить себе мебель домой для уюта, под свой интерер и под свои пожелания.
Компании и магазины, которым нужна мебель в офис и магазин.Продукция:
- Торговое оборудование
- Жилая мебель (гостиные, витрины, прихожие, шкафы, шкафы-купе, домашние
кабинеты, столы, стулья, тумбы, комоды, подставки, журнальные столики, плетеная
мебель)
- Спальня (кровати, гарнитуры,)
- Детская мебель (гарнитуры, кровати,
комоды, столы, стулья, компьютерные столы, шкафы)
- Мебель для баров/кафе (барные стойки, столы, стулья, шкафы)
- Мебель для ванной
- Мебель на заказ.
Это самый общий список продукции, присущий большинству мебельных компаний. Сайт
у нас должен быть в виде каталога.Решаемые задачи:
- Удобный каталог для клиентов,
- Преимущество на рынке,
- Экономия времени (формирования заказа, поиска модели),
- Упрощение коммуникации с клиентами, обратная связь.
- Привлечение новых клиентов отовсюду.Разделы сайта:
- Главная, О компании, Каталог (по видам продукции), Цены, Материалы, Услуги,
Контакты, Отзывы, Фото изделий.
Блоки и виджеты навсе разделы:
- Шапка сайта. Логотип, контактные телефоны, кнопка “Перезвонить вам”, форма“Заявка
на вызов замерщика” (см. вложение), меню
сайта.
- Футер. Копирайты, меню сайта, адрес.-Необходимо разработатьконструктор-калькулятор (пример http://www.shkaflon.ru/calc/).Страница спискатоваров из одной категории
- Товары в ряд по 3. Каждый товар содержит картинку, название, из чего
изготовлен, стоимость.
- Фильтр по различным критериям: Цена, Тип изделия, Производитель.
Страница товара
- Навание товара, размеры, материал, картинкабольшая и дополнительные миниатюры, увеличивающиеся при клике.
- Кнопки социальных сетей, чтобы поделитьсяэтим товаром с друзьями.
- Блок "Вас может заинтересовать" вкотором отображается еще от 3 до 5 товаров из данной категории.
- Стрелочки листания вперед и назад,позволяющие просмотреть предыдущую и следующую модели в каталоге.
- Кнопки конверсии: "Задать вопрос потовару", "Купить", "Скачать купон на скидку" и др.Так же необходимо:1. Оптимизацияи добавление сайта в поисковые системы yandex, google.2. Оптимизациясайта под мобильные устройства.3. Настроитьrobots. Txt4. Настроитьправильную карту сайта для поисковых систем - sitemap. xml.
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