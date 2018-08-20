Разработка сайта

Есть сайт по продаже мебели, но не он не решает необходимые задачи (не привлекает покупателей).

Сайт (mm-nazakaz.ru) необходимо доработать или полностью изменить.

Возможно ли оставить доменное имя?

Ссылки на примеры сайтов, как хотелось бы получить в итоге создаваемый сайт:

www.shkaflon.ru/

delux.style/

shkafy-ideal.ru/

favorit.ooo/

Техническое задание.

Целеваяаудитория:

Физические лица, офисы, магазины и др. Физические лица, люди, которые хотят

купить себе мебель домой для уюта, под свой интерер и под свои пожелания.

Компании и магазины, которым нужна мебель в офис и магазин.Продукция:

- Торговое оборудование

- Жилая мебель (гостиные, витрины, прихожие, шкафы, шкафы-купе, домашние

кабинеты, столы, стулья, тумбы, комоды, подставки, журнальные столики, плетеная

мебель)

- Спальня (кровати, гарнитуры,)

- Детская мебель (гарнитуры, кровати,

комоды, столы, стулья, компьютерные столы, шкафы)

- Мебель для баров/кафе (барные стойки, столы, стулья, шкафы)

- Мебель для ванной

- Мебель на заказ.

Это самый общий список продукции, присущий большинству мебельных компаний. Сайт

у нас должен быть в виде каталога.Решаемые задачи:

- Удобный каталог для клиентов,

- Преимущество на рынке,

- Экономия времени (формирования заказа, поиска модели),

- Упрощение коммуникации с клиентами, обратная связь.

- Привлечение новых клиентов отовсюду.Разделы сайта:

- Главная, О компании, Каталог (по видам продукции), Цены, Материалы, Услуги,

Контакты, Отзывы, Фото изделий.

Блоки и виджеты навсе разделы:

- Шапка сайта. Логотип, контактные телефоны, кнопка “Перезвонить вам”, форма“Заявка

на вызов замерщика” (см. вложение), меню

сайта.

- Футер. Копирайты, меню сайта, адрес.-Необходимо разработатьконструктор-калькулятор (пример http://www.shkaflon.ru/calc/).Страница спискатоваров из одной категории

- Товары в ряд по 3. Каждый товар содержит картинку, название, из чего

изготовлен, стоимость.

- Фильтр по различным критериям: Цена, Тип изделия, Производитель.

Страница товара

- Навание товара, размеры, материал, картинкабольшая и дополнительные миниатюры, увеличивающиеся при клике.

- Кнопки социальных сетей, чтобы поделитьсяэтим товаром с друзьями.

- Блок "Вас может заинтересовать" вкотором отображается еще от 3 до 5 товаров из данной категории.

- Стрелочки листания вперед и назад,позволяющие просмотреть предыдущую и следующую модели в каталоге.

- Кнопки конверсии: "Задать вопрос потовару", "Купить", "Скачать купон на скидку" и др.Так же необходимо:1. Оптимизацияи добавление сайта в поисковые системы yandex, google.2. Оптимизациясайта под мобильные устройства.3. Настроитьrobots. Txt4. Настроитьправильную карту сайта для поисковых систем - sitemap. xml.