Сделать лендинг уничтожения в рассрочку тараканов по всему миру

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок871 просмотр

1к-кв 500р

2к-кв 600р

3к-кв 700р

4к-кв 800р

пост-оплата по факту уничтожения

рассрочка платежа - 1 год

Tilda, Wix, Bitrix  не предлагать

бюджет 1000-2000р

Оплата в  BarterCoin, оттуда вывод куда угодно под 0%

TildaWix
6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

Mihail_Onufriev
Михаил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
4 дня
Escrow
Заказчик, владелец какого-то мутного холдинга. ТЗ по факту не было, оплата через систему BarterCoin, а значит вывести их почти нереально, за неделю после оплаты я смог вывести 34 рубля. Не рекомендую

Заявки фрилансеров

Mihail_Onufriev
Михаил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад