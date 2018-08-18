Требуется изготовить в кратчайшие сроки красивый и лаконичный сайт с личным кабинетом для инвестиционного проекта с модулем приема и перевода платежей между пользователями Нужен исполнитель строго из Томска либо ближайшего к нему ...
Сделать лендинг уничтожения в рассрочку тараканов по всему миру
1к-кв 500р
2к-кв 600р
3к-кв 700р
4к-кв 800р
пост-оплата по факту уничтожения
рассрочка платежа - 1 год
Tilda, Wix, Bitrix не предлагать
бюджет 1000-2000р
Оплата в BarterCoin, оттуда вывод куда угодно под 0%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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