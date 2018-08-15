Разработка Личного Кабинета

Всем привет!

Нужно разработать личный кабинет, никакая привязка к сайту не требуется, на сайте будет просто ссылка на личный кабинет, который будет располагаться на другом поддомене.

Есть макет для десктопа(нужно сделать адаптивно, если потребуется макет для моб - прошу написать сразу чтобы мы его начали делать)

Есть подробное тз со скриншотам на котором расписаны общие моменты и элементы на каждом экране.

Всего 5 страниц + настройки

Основной функционал:

Регистрация без письма

Авторизация по email / google / facebook

Google Recaptcha (invisible recaptcha)

KYC с загрузкой документов (можно сторонний сервис)

Реферальная программа

Админка ( просмотр инфо пользователей и их верификация, просмотр бонусов за реферальную программу,

просмотр истории действий пользователей)

Мобильная адаптация.

Пишите, тз и макеты скину по запросу