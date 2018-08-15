Разработка Личного Кабинета

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Закрыт12 заявок228 просмотров

Всем привет!

Нужно разработать личный кабинет, никакая привязка к сайту не требуется, на сайте будет просто ссылка на личный кабинет, который будет располагаться на другом поддомене.

Есть макет для десктопа(нужно сделать адаптивно, если потребуется макет для моб - прошу написать сразу чтобы мы его начали делать)

Есть подробное тз со скриншотам на котором расписаны общие моменты и элементы на каждом экране.

Всего 5 страниц + настройки

Основной функционал:

  • Регистрация без письма
  • Авторизация по email / google / facebook
  • Google Recaptcha (invisible recaptcha)
  • KYC с загрузкой документов (можно сторонний сервис)
  • Реферальная программа
  • Админка (

    просмотр инфо пользователей и их верификация,

    просмотр бонусов за реферальную программу,

﻿просмотр истории действий пользователей)

  • Мобильная адаптация.
Пишите, тз и макеты скину по запросу
7 лет назад
paradoxnumber7
Константин 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров