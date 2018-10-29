Бюджет 2000-3000р, оплата только в BarterCoin (оттуда выводите сами во все популярные системы без комиссии) - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
Сайт для спортивной организации "под ключ".
Существует действующий сайт и полная презентация организации.
Это Лендинг с тремя информационными разделами .
1. Структура сайта и прототип, на основании презентации компании и желаемых информационных блоков.
2. Сочный и современный Дизайн
3. Верстка (адаптивная под все устройства)
4. Натяжка на WP
Срок: 10 дней.
Бюджет предлагайте, спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать подобный сайт https://www.stnmoscow.ru/ http://ekonomkomfort.com.ua/ http://s-w.com.ua Ближе к российскому, хотелось бы узнать ценовой диапазон, и сроки. СпасибоСайты «под ключ»48 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать простой сайт бренда (4 товара), премиум сегмент, должен выглядеть дорого и презентабельно. 6страниц + настройка индексирования в поисковике Сайт не для продаж, только для презентации продукта Напишите стоимость в отклике и ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте хочу заказать сайт под ключ сетевой маркетинг млм (сам маркетинг уже есть).Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: создать сайт, на котором размещена картина разбитая на пиксели, а посетитель в свою очередь мог купить пиксель за определенную стоимость. Вся подробная информация в личной переписке.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Дорфботать сайты mairmedica.ru, newgyn.ruСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт7 лет назад
https://tenderplus.kz - нужна работающая копия данного сайта. немного измененный дизайн. В остальном на 99% такой https://www.avito.ru/ - с фильтрацией и оповещением (на почту). как на предыдущем сайте. Например. Квартира в определенном районе, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать "под-ключ" аналогичный проект http://markakachestva.ru - Дизайн+верстка (шаблоны оформления статей и категорий) - Интеграция на подходящий движок по типу WP итд. - создание каталога/разделов и первичное наполнение сайта контентом ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть полное готовое ТЗ по сайту. Готовы макеты. Есть предыдущая версия сайта. Остаётся просто собрать его. Предыдущий уровнь сайта: http://skladcabel.ru Сайт нужно разработать за 6 дней. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание сайта по образцу. С добавлением своих небольших изменений. Сайт купонникСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад