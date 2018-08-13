Нужно сделать подобный сайт https://www.stnmoscow.ru/ http://ekonomkomfort.com.ua/ http://s-w.com.ua Ближе к российскому, хотелось бы узнать ценовой диапазон, и сроки. Спасибо
Сделать лендинг возврата долга без расписки (230-ФЗ)
Бюджет 2000-3000р, оплата только в BarterCoin (оттуда выводите сами во все популярные системы без комиссии) - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
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