Лендинг на Tilda.cc

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Закрыт14 заявок211 просмотров

Срочно нужен Дизайнер лендинга на платформе Tilda.cc

Ищем человека, который хорошо знает платформу, умеет создавать дизайн в Zero, красиво использовать стандартные блоки, работать с типографикой, паралаксом и пошаговой анимацией.

Круто пригодится знание основного маркетинга Лендингов (Понимание что такое офер, дискрипторы, конверсия, CTR, итп)

Рассмотрим  кандидатов только с реальными примерами Лендингов на Tilda.cc

Бюджет лендинга 3000 - 5000 рублей

7 лет назад
SibMarketing
Андрей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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