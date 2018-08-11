Требуется составить сайт, где посетители будут выкладывать свой "товар" ( товар всего одного образца ). Что бы выложить "товар", он должен зарегистрироваться, у каждого личный кабинет, с описанием его товара, ценой и контактными данными. Мобильное ...
Создание сайта
Всем добрый день!
Ни разу не сталкивался с созданием сайта. Поэтому опишу то, что хотелось бы увидеть и жду Ваши предложения по срокам цене и краткому описанию того, что можно сделать.
Наша компания занимается сдачей в аренду офисных помещений. В настоящее время есть 3 здания 3-4 этажа. Хочется, чтобы у компании был сайт. На котором можно выбрать здание, в здании этаж, получить план этажа, по которому будет видно какие помещения свободны, какие- заняты. Кликнув на свободное помещение получить информацию о нём: цена аренды, площадь, фотографии и пр. Хотелось бы иметь интуитивно-понятную администраторскую часть (не обязательно онлайн), где мы сможем самостоятельно добавлять/убирать: здания, планы этажей, статусы и описания помещений.
В дальнейшей перспективе хотелось бы завести аккаунты арендаторам, где они смогут по арендуемым помещениям получать от нас финансовую информацию, вести с нами переписку.
Если возникнут вопросы - задавайте в личку. На наиболее общие(популярные) вопросы ответ буду выкладываить в этом задании. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
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