Создать сайт-визитку по предоставлению услуг (плазменная лазерная резка металла, гибка металла, порошковая покраска и проектирование изделий из листового металла). Не интернет-магазин. Онлайн оплаты и интеграции 1 С не надо. Фильтра по поиску товару тоже ...
Ленд под ключ + сео
Нужно сделать мало страничный сайт. 2-3 страницы о товаре + такие страницы как гарантии, инструкции, доставка, контакты под ключ. Нужна правильная сео настройка страниц. Продажи онлайн игры, хочу продвигать по отдельным ключам со стремлением попасть в органическую выдачу. Рассматриваю такие игры как – cs go, Destiny 2, Far Cry 5, Tom Clansy, Battlefield 4. 1 сайт – 1 игра. Напишите пожалуйста примерную стоимость ваших услуг.
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