Создать сайт по аналогу

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Закрыт30 заявок267 просмотров

Друзья, есть сайт, нужно создать точно такой же, с таким же наполнением, только человечка и контакты там изменить. Цена и сроки пожалуйста. 

http://www.greenworld.md/

7 лет назад
Nina3085
Нина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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