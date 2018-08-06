Сайт для экспресс-доставка почты и грузов

Доброго дня! Необходимо разработать сайт для компании которая занимается экспресс-доставкой почты и грузов по стране. Компания будет предоставлять услуги по доставке и отправке экспресс-почты по России. Бриф во вложении. Там всё прописано (необходимый функционал и тд....). Прошу указать стоимость и сроки разработки.

Ближайший пример, что хотелось бы получитьприближенно sampost.ru

Из функционала личного кабинета - база данных по отправкам клиента. Для удобства клиента, чтобы при следующей отправке в тот же адрес не нужно было заново заносить данные отправителя и получателя, а просто выбрать их из тех,

которые уже были внесены в предыдущих отправках. 2я функция возможность создания самой накладной. Как вижу это я, есть готовый шаблон пустой накладной. Для клиента открываются несколько форм занесения данных отправителя, получателя, кол-ва мест и вес. После их заполнения при нажатии "сформировать накладную" в пустой шаблон в нужные места подтягиваются эти данные. С определенного изначально назначенного диапазона присваевается номер накладной.

На выходе имеем готовую накладную с номером и данными отправителя и получателя.