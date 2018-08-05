Сделать сайт под ключ

Нужно собрать сайт на вордпрессе, натянуть дизайн, вычистить оттуда всё лишнее. Есть структура, прототипы и донор дизайна. По коду не должно быть понятно, что сайт сделан на вп, он должен быть максимально минималистичным и чистым. ...