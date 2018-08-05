Мы хотим сделать информационный сайт для семей с детьми на русском языке в Австрии.

На сайте будет размещена информация о местах, которые можно посетить, календарь мероприятий, где остановиться,

наши путешествия. Нам понравилась структура сайта russia.travel, единственное но, для нашего проекта он слишком официальный. Хочется добавить своего присутствия. Нам надо понять сколько времени уйдёт на разработку сайта и во сколько он нам обойдётся.