Информационный сайт для семей с детьми

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Закрыт24 заявки249 просмотров

Мы хотим сделать информационный сайт для семей с детьми на русском языке в Австрии. 

На сайте будет размещена информация о местах, которые можно посетить, календарь мероприятий, где остановиться,

наши путешествия. Нам понравилась структура сайта russia.travel, единственное но, для нашего проекта он слишком официальный. Хочется добавить своего присутствия. Нам надо понять сколько времени уйдёт на разработку сайта и во сколько он нам обойдётся. 

7 лет назад
stan_ev
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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