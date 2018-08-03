будет по адресу forbes.holding.bz рейтинг будет состояний в BarterCoin откубы Вы выводтие куда Вам надо нужно дешево и сердито. возможно на WP опалата в BarterCoin, оттуда выводите ...
Создание сайта
Есть проект для создания сайта для типографии.
Нужно дать предложение в двух форматах:
1. Уникальный дизайн, верста, программинг.
2. Шаблонный вариант с доработкой.
Уникальный – стандартные цены +/- за создание сайта (это старый сайт tfprint.ru) наполнение будет примерно такое же.
Варианты дизайна можно предложить на примере сайтов.
На этом сайте должны быть все странички текущего tfprint.ru + 2 лендинговые страницы: одна для представительства типографии в Саратове, другая по продаже оборудования для типографий.
Далее, калькулятор на сайте. Что именно рассчитывать пока не определились, но по ходу работы будет ясность. Также по цене от и до нужно обозначить.
Далее, личный кабинет для клиентов, где они будут видеть свои заказы, уровень обработки, историю заказов, возможность сделать заказ как постоянный клиент.
Далее, интеграция с 1С. Чтобы была возможность быстро подгружать нужную информацию по продукции: остатки, виды и т.п.
Абсолютно такой же формат создания на шаблоне, должны быть учтены все данные выше.
Шаблон будет безусловно платный, с нормальным реактором страниц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать сайт на фреймворке (Ларавель). Уже есть готовый дизайн для простой и веб-версии. Кроме главной будет 3 основных раздела: новости, афиша, каталог предприятий.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужен простой сайт-магазин похожий на этот: https://prettygrafik.com/store/ Сайт будет на английском, для американцев. Товар - корзина - кнопка Paypal - кнопка "загрузка файлов" которая активируется после оплаты (например, как в шутерстоке) ну ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать сайт агрегатор. 1 к 1 по функционалу с след.сайтами: tbankrot.ru probankrot.ru bankrot-spy.ru bankrot-pro.comСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы бухгалтерская компания, в ходе исследования более трети существующих клиентов были привлечены за счёт размещения резюме нашего главного бухгалтера. Задача - сделать лендинг по мотивам резюме (или отпозиционировать человека, как частного бухгалтера, без привязки к ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $800
Для бизнеса в сфере услуг необходимо разработать с нуля сайт с собственной CRM (запись на визит, перебросы между специалистами, отдельные профили итд). Пожалуйста, не предлагайте развернуть сайт на уже готовой CMS, - мы пробовали и ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать лендинг с возможностью отправки запросов и сделать каталог из всех наименований из базы 1с около 4 000 товаровСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Предварительное ТЗ (надеюсь его хватит для оценки стоимости) скину при обсуждении. На любые вопросы готов ответить. Интересует цена за разработку.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать шаблон для сайта (без наполнения), желательно для CMS WordPress, по примеру аналогичных сайтов. https://tortuf.ru http://kroshka-cake.ru/ http://www.tortoeshka.ru/ Возможен другой дизайн (другая CMS) по согласованию с заказчиком.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать копию сайта онлайн клиники. Он должен иметь тот же функционал, структуру сайта, все стили и скрипты должны соответствовать сайту – донору. Сайт должен быть оптимизированным под мобильные устройства и хорошо просматриваться на разных гаджетах. ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад