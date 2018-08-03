Есть проект для создания сайта для типографии.

Нужно дать предложение в двух форматах:

1. Уникальный дизайн, верста, программинг.

2. Шаблонный вариант с доработкой.

Уникальный – стандартные цены +/- за создание сайта (это старый сайт tfprint.ru) наполнение будет примерно такое же.

Варианты дизайна можно предложить на примере сайтов.

На этом сайте должны быть все странички текущего tfprint.ru + 2 лендинговые страницы: одна для представительства типографии в Саратове, другая по продаже оборудования для типографий.

Далее, калькулятор на сайте. Что именно рассчитывать пока не определились, но по ходу работы будет ясность. Также по цене от и до нужно обозначить.

Далее, личный кабинет для клиентов, где они будут видеть свои заказы, уровень обработки, историю заказов, возможность сделать заказ как постоянный клиент.

Далее, интеграция с 1С. Чтобы была возможность быстро подгружать нужную информацию по продукции: остатки, виды и т.п.

Абсолютно такой же формат создания на шаблоне, должны быть учтены все данные выше.

Шаблон будет безусловно платный, с нормальным реактором страниц.