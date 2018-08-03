Нужно так что мы инвестируем крипту в какую-то прозрачную тему, но главное условие чтобы наша крипта тоже принимиалась как оплата за товар или услугу. Инвестиции как беспроцентный займ который нужно отдать (сколько взял столько отдай) ...
Нужно сделать полноценную биржу заказов.
Предварительное ТЗ (надеюсь его хватит для оценки стоимости) скину при обсуждении. На любые вопросы готов ответить. Интересует цена за разработку.
Заявки фрилансеров
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