Уважаемые коллеги! Стоит задача создать ленгдинг для PR-агентства занимающегося продвижением руководителей компаний в СМИ. Сайты со схожим бизнесом: http://storyloft.ru/ и http://prhub.moscow/ Работа должна включать в себя: 1) Макет ...
Сайт под ключ по пиломатериал.
Требуется создать сайт по продаже пиломатериалов. Система управления вордпресс. Дизайна нету. Вариант шаблона устроит.
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