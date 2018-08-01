Здравствуйте ТЗ 1 нужны 30 сайтов на CMS WP по 2000 и более новостей, разбиты по категориям, 3 и более. Каждая новость 2000 и более букв, с фото лежащим ...
Создание сайта визитки на wordpress
Необходимо создать сайт визитку (деятельность организации it аутсорсинг) из пяти шести блоков на главной странице, вкладки:
- главная
- о нас
- услуги
- контакты
wordpress тема Divi уже загружен, тексты для сайта предоставлю (от вас необходимо указать размеры текста и ключевые слова для последующей настройки яндекс директ)
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