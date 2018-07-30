Лендинг на word press + WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок197 просмотров
  • Нужна похожая по стилистике копия http://textumlab.ru/, сделанная на wordpress
  • Нужно прикрутить к ней WooCommerce для дизайна футболок
  • Нужно после этого прикрутить также каталог готовых футболок
  • В каталоге необходимо сделать корзину
  • После корзины нужно сделать систему заказа. Заказ = электронное письмо менеджеру сайта с подробностями о заказанном товаре. Системы оплаты пока не требуются
По каждой задаче нужны сроки/стоимость. Работы планируется начать в середине месяца
WooCommerceWordPress
7 лет назад
y-tec0209
Юрий 
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров