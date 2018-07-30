Сайт для распределения заказов

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Закрыт18 заявок330 просмотров

Предварительное ТЗ (надеюсь его хватит для оценки стоимости) во вложении. На любые вопросы готов ответить. Интересует цена за разработку + цена за ежемесячную тех поддержку.

7 лет назад
antonptm
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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