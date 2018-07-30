Создать защищенный сайт

Нужно создать что-то подобное гугл диска. Суть вся информация находится в защищённом месте, при этом доступ к функционалу есть с любого места и устройства. Доступ работает через все браузеры, на всех операционных системах и на клиенте ничего не установлено. А для программ (разработок) написанных для windows, транслироваться будет только окно программы. Тз предоставлю заинтересованным