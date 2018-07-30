Создать защищенный сайт

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Закрыт5 заявок140 просмотров

Нужно создать что-то подобное гугл диска. Суть вся информация находится в защищённом месте, при этом доступ к функционалу есть с любого места и устройства. Доступ работает через все браузеры, на всех операционных системах и на клиенте ничего не установлено. А для программ (разработок) написанных для windows, транслироваться будет только окно программы. Тз предоставлю заинтересованным 

7 лет назад
alex_mironov7
Александр 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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