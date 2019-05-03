Доска объявлений

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Завершен17 заявок420 просмотров

Создания сайта - Доски обявления

Сайт уского направления "Аренда/Продажа" - Земли с/г!

По типу лун.юа - авто.рия

С интегрированой платежной системой и личным кабинетом!

 

6 лет назад
Lighthunter
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$6600
160 дней
Escrow
Работа выполнена на "Отлично", мои требование и пожелание понимал с пол слова! Рекомендую!
Отработали отлично. Развиваем проект дальше.

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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