Сделать биржу криптовалют Аналоги: bittrex.com www.stocks.exchange или http://exbi.tech разработка биржу, биржа написани на Yii PHP framevork, зделат как bittrex.com www.stocks.exchange
Создание сайта
Здравствуйте. Нужен полноценный нормальный сайт по строительству каркасных домов. С проектами(20-30шт). Полностью готовый к работе. Сайт нужен к сентябрю. Адаптивный и для ПК и для телефона. Регион Спб или Москва. Может и то и другое. Скорее всего с последующей поддержкой
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем команду из дизайнера и программиста для создания интернет-магазина для марки одежды и обуви под "ключ" СТРУКТУРА - Каталог (он же магазин c товарами, внутри один фильтр – мужское/женское) ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для создания сайта (фронт и бэк) визитки типа 12storeez.com нужен разработчик знающий NetCat cms. Он же нужен для внесения изменений на уже существующем сайте. Перечень задач по изменениям и описание целого проекта ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день,нужен сайт,тематика страхование,каско,осаго,недвижка,жизнь. На сайте должен быть калькулятор для расчета,форма для онлайн заказа тех.осмотра и для онлайн оплаты этой услуги. Обязательна должна присутствовать мобильная версия сайта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать биржу фриланса на самописном движке полностью с нуля. Функционал должен включать: весь спектр категорий заказов, безопасные сделки, арбитраж, PRO аккаунт, магазин контента, размещение объявлений и вакансий, прохождение экзамена, награждение и подарки, верификация ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать сайт под ключ, пойдет CMS WP, или аналоги. Более информативный, вполне реально с шаблона . Так же заказать информацию под сайт на английском и русском языке. Срок до 7 дней.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать достаточно простой сайт (будущая платформа для онлайн-поиска репетиторов в Украине). Дизайн простой, интуитивно-понятный. Также требуется логотип и верстка всего этого. Примеры дизайна и логотипы прикрепляю к заказу. Примеры сайтов: buki.com.ua (наиболее ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Требуетя лендинг-пейдж по тематики разработки ботов. за основу берем https://colorlib.com/demo?theme=labs код и верстка уже есть. нужно будет немного поменять, и пару вещей добавить с других лендингов. ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт для мебели с каталогом для стандартной мебели и на заказСайты «под ключ»49 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание сайта по тех заданиюСоздание сайта по тех заданиюСоздание сайта по тех заданиюhttps://cloud.mail.ru/public/76XR/3Ddh7eSNjСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт7 лет назад