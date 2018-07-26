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Создание интернет-магазина для марки одежды и обуви
Ищем команду из дизайнера и программиста для создания интернет-магазина для марки одежды и обуви под "ключ"
СТРУКТУРА
- Каталог (он же магазин c товарами, внутри один фильтр – мужское/женское)
-- Одежда
-- Обувь
-- Аксессуары
- Журнал (публикация съёмок)
- Контакты (соц. сети, телефоны, карта с расположением студии и шоурумов, где представлены изделия марки)
- О марке (страница о марке, общая информация, концепция, визитка)
- Гарантии и возврат (страница о гаратии на изделия и алгоритм возврата)
- Доставка (страница с вариантами доставки)
- Оплата (страница с информацией о вариантах оплаты)
- Размеры (страница с информацией о размерах)
ФУНКЦИОНАЛ:
- Загрузка изделий через файл (Excel)
- Оплата картами Виза и Мастеркард (через Тиньков)
- Оплата через Paypal
- В карточке товара необходимо реализовать выбор параметров и смена фотографий от их значений (это в первую очередь к цвету и материалу изделия)
- Мобильная и десктоп версия
- Два языка (RU/EN)
- Три валюты (рубль/евро/доллар)
ДИЗАЙН:
- Постмодерн
- Минимализм, но не примитивизм и трэш
- Баланс арта и утилитарности, это с одной стороны интернет-магазин, с другой стороны одежда и обувь – эстетика
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ
- Опыт создания интернет-сайтов
- Наличие портфолио
Заявки фрилансеров
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