Создание интернет-магазина для марки одежды и обуви

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Закрыт32 заявки229 просмотров

Ищем команду из дизайнера и программиста для создания интернет-магазина для марки одежды и обуви под "ключ"

СТРУКТУРА

- Каталог (он же магазин c товарами, внутри один фильтр – мужское/женское)

-- Одежда

-- Обувь

-- Аксессуары

- Журнал (публикация съёмок)

- Контакты (соц. сети, телефоны, карта с расположением студии и шоурумов, где представлены изделия марки)

- О марке (страница о марке, общая информация, концепция, визитка)

- Гарантии и возврат (страница о гаратии на изделия и алгоритм возврата)

- Доставка (страница с вариантами доставки)

- Оплата (страница с информацией о вариантах оплаты)

- Размеры (страница с информацией о размерах)

ФУНКЦИОНАЛ:

- Загрузка изделий через файл (Excel)

- Оплата картами Виза и Мастеркард (через Тиньков)

- Оплата через Paypal

- В карточке товара необходимо реализовать выбор параметров и смена фотографий от их значений (это в первую очередь к цвету и материалу изделия)

- Мобильная и десктоп версия

- Два языка (RU/EN)  

- Три валюты (рубль/евро/доллар)

ДИЗАЙН:

- Постмодерн

- Минимализм, но не примитивизм и трэш

- Баланс арта и утилитарности, это с одной стороны интернет-магазин, с другой стороны одежда и обувь – эстетика

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ

- Опыт создания интернет-сайтов

- Наличие портфолио

7 лет назад
crudata
16 лет в сервисе
Был
год назад

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