Создание сайта (визитки) и доработки на другом сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок190 просмотров

Для создания сайта (фронт и бэк) визитки типа 12storeez.com нужен разработчик знающий NetCat cms.

Он же нужен для внесения изменений на уже существующем сайте.

Перечень задач по изменениям и описание целого проекта обсудим. Важна связь по скайпе.

Пишите ваш ценник (например почасовой). И контакты.

7 лет назад
rauflatypov
Рауф 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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