Сделать сайт для впн сервиса

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Закрыт11 заявок371 просмотр

Привет. Ищу талантливого исполнителя для сайта впн сервиса. Полное описание проекта:

VPN  service:

Меню:

HOME

PRICES

IP CHECK

FAQ

CONTACT

LOGIN

HOME -основная страница (индекс пейдж)

IP CHECK- раздел проверки браузера

WHOIS - для пробива инфы по ип и домейнам

FAQ - разел  с иснтрукциями  и ответами на вопросы

CONTACT - связаться с проектом

LOGIN  - вход

Шпака сайта:

логотип + меню  + ип посетителя с иконкой браузера + выбор языка проекта

Пример: http://prntscr.com/kacceh

Описание страниц

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Home

Шапка

Под шапкой идет хедер с рисунками на тему сервиса.

Нарисовать персонажа который будет на всех страницах в шапке из фольги.

На основном рисунке в хедере  он  будет  смотреть в биноколь  ( пример https://zdnet3.cbsistatic.com/hub/i/r/2018/01/17/20e148a3-1c92-4b24-bc99-bfefef3977aa/thumbnail/770x578/56359f5047865a035ed1d4cc346db1c3/china-spy-paranoia.jpg)

Так же будет присутсвовать  следующих 2  персонажа https://philoforchange.files.wordpress.com/2014/02/surv0.jpg?w=720  и  https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/2015/10/09/WEL_Kirn_Paranoia_opener/1920.jpg?1444398261   )

И в углу отрисовать камеру   (https://regmedia.co.uk/2017/12/05/shutterstock_camera_spy.jpg?x=442&y=293&crop=1   )

Нарисовать 6 иконок с приемуществом нащего сервиса:

Cheap price $ (Дешевые цены)

No logs, No restrictions( никаких логов , никаких запретов)

No limits( никаких лимитов)

Secrutiy (безопасность шифрования)

TOR (выход впна через тор)

Routers ( Выход впна через роутеры)

Пример:

http://prntscr.com/kacg9n

Поддеркжа всех осей отобразить иконками

http://cdn2.itpro.co.uk/sites/itpro/files/styles/article_main_wide_image/public/images/dir_230/it_photo_115348.jpg?itok=-3lfW5OY

https://www.digitalcitizen.life/sites/default/files/styles/lst_small/public/featured/2017-02/windows8.jpg?itok=Hoz0anCx

https://www.iconsdb.com/icons/preview/royal-blue/mac-os-xxl.png

http://icons.iconarchive.com/icons/tatice/operating-systems/256/Linux-icon.png

Иконка линукса и андройда в шапке из фольги

Prices: идут цены

http://prntscr.com/kacifi

NEWS

новостная лента проекта. Учитывать то что она будет на двух языках

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IP CHECK  -проверка ип адресса + WHOIS - для пробива инфы по ип и домейнам

Шапка

Рисунок человека с шапкой из фольги в руках с лупой

и будут размещены следующие данные, только таблицей

http://prntscr.com/kad1l1

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FAQ

шапка

человек с шапкой из фольги со знаком вопроса

И просто список вопросов  и инструкции, текстовая инфа

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CONTACT

шапка

Рисунок человек  в шапке из фольги кричайший SOS

и контакная форма

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LOGIN PAGE (Ajax)

Страница для входа и востановки пароля (Ajax)

А так же кнопка регистрации (Ajax)

При регистрации участвуют следующие поля:

Email

Password

Repeat Password

Jabber

Telegram

Так же присуствует Капча

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Личный кабинет

Пишется приветсвие пользователя (Welcome , Username!)  (иконка профиля для редактирования профиля)

Balance: 0.00 (баланс)

Your discount: 0% (процент скидки)

Tickets (тикет система)

Transactions history (история тразнакций)

Top up Balance( пополнение баланса)

Your Subscriptions:Список подписок.  Есть кнопка + что бы добаить еще подписку

Все доп окна как пополнение и т.д. подгружаются динамической подгрузкой (Ajax)

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Админская часть:

Разделы:

1)Пользователи - список зарегестрированных пользователей с их транзакциями и возможностью правки данных.  (перс данные + баланс) . Так же добавить возможнось назначить пользователям особую группу,  с особой ценной и особенными доступными связкми

2)Связки - раздел с возможностью добавления новых связок. Клиенты видят новые добавленные сервера у себя в личном кабинете и могут скачать себе новые конфиги. Некоторым связкам можно назначить особую группу пользователей , кому они будут доступны

3) Тикеты - Ответы,  удаление,  закрытие тикетов

4) Управление новостной лентной сайта для русской и английской версии сайтов

AJAXLinux
7 лет назад
Denisdmit
Денис 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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