создать сайт СТО
Сделать сайт для впн сервиса
Привет. Ищу талантливого исполнителя для сайта впн сервиса. Полное описание проекта:
VPN service:
Меню:
HOME
PRICES
IP CHECK
FAQ
CONTACT
LOGIN
HOME -основная страница (индекс пейдж)
IP CHECK- раздел проверки браузера
WHOIS - для пробива инфы по ип и домейнам
FAQ - разел с иснтрукциями и ответами на вопросы
CONTACT - связаться с проектом
LOGIN - вход
Шпака сайта:
логотип + меню + ип посетителя с иконкой браузера + выбор языка проекта
Пример: http://prntscr.com/kacceh
Описание страниц
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Home
Шапка
Под шапкой идет хедер с рисунками на тему сервиса.
Нарисовать персонажа который будет на всех страницах в шапке из фольги.
На основном рисунке в хедере он будет смотреть в биноколь ( пример https://zdnet3.cbsistatic.com/hub/i/r/2018/01/17/20e148a3-1c92-4b24-bc99-bfefef3977aa/thumbnail/770x578/56359f5047865a035ed1d4cc346db1c3/china-spy-paranoia.jpg)
Так же будет присутсвовать следующих 2 персонажа https://philoforchange.files.wordpress.com/2014/02/surv0.jpg?w=720 и https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/2015/10/09/WEL_Kirn_Paranoia_opener/1920.jpg?1444398261 )
И в углу отрисовать камеру (https://regmedia.co.uk/2017/12/05/shutterstock_camera_spy.jpg?x=442&y=293&crop=1 )
Нарисовать 6 иконок с приемуществом нащего сервиса:
Cheap price $ (Дешевые цены)
No logs, No restrictions( никаких логов , никаких запретов)
No limits( никаких лимитов)
Secrutiy (безопасность шифрования)
TOR (выход впна через тор)
Routers ( Выход впна через роутеры)
Пример:
Поддеркжа всех осей отобразить иконками
http://cdn2.itpro.co.uk/sites/itpro/files/styles/article_main_wide_image/public/images/dir_230/it_photo_115348.jpg?itok=-3lfW5OY
https://www.digitalcitizen.life/sites/default/files/styles/lst_small/public/featured/2017-02/windows8.jpg?itok=Hoz0anCx
https://www.iconsdb.com/icons/preview/royal-blue/mac-os-xxl.png
http://icons.iconarchive.com/icons/tatice/operating-systems/256/Linux-icon.png
Иконка линукса и андройда в шапке из фольги
Prices: идут цены
NEWS
новостная лента проекта. Учитывать то что она будет на двух языках
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IP CHECK -проверка ип адресса + WHOIS - для пробива инфы по ип и домейнам
Шапка
Рисунок человека с шапкой из фольги в руках с лупой
и будут размещены следующие данные, только таблицей
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FAQ
шапка
человек с шапкой из фольги со знаком вопроса
И просто список вопросов и инструкции, текстовая инфа
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CONTACT
шапка
Рисунок человек в шапке из фольги кричайший SOS
и контакная форма
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LOGIN PAGE (Ajax)
Страница для входа и востановки пароля (Ajax)
А так же кнопка регистрации (Ajax)
При регистрации участвуют следующие поля:
Password
Repeat Password
Jabber
Telegram
Так же присуствует Капча
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Личный кабинет
Пишется приветсвие пользователя (Welcome , Username!) (иконка профиля для редактирования профиля)
Balance: 0.00 (баланс)
Your discount: 0% (процент скидки)
Tickets (тикет система)
Transactions history (история тразнакций)
Top up Balance( пополнение баланса)
Your Subscriptions:Список подписок. Есть кнопка + что бы добаить еще подписку
Все доп окна как пополнение и т.д. подгружаются динамической подгрузкой (Ajax)
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Админская часть:
Разделы:
1)Пользователи - список зарегестрированных пользователей с их транзакциями и возможностью правки данных. (перс данные + баланс) . Так же добавить возможнось назначить пользователям особую группу, с особой ценной и особенными доступными связкми
2)Связки - раздел с возможностью добавления новых связок. Клиенты видят новые добавленные сервера у себя в личном кабинете и могут скачать себе новые конфиги. Некоторым связкам можно назначить особую группу пользователей , кому они будут доступны
3) Тикеты - Ответы, удаление, закрытие тикетов
4) Управление новостной лентной сайта для русской и английской версии сайтов
Заявки фрилансеров
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