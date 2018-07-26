Создать сайт

Необходим ТИПОВОЙ сайт для строительной компании с текстами на 15 страниц. сам сайт можно из двух страниц, главная, вторая, раздел сертификаты, контакты. Меню, навигация простая. Сделать и разместить на нашем ресурсе. Просьба ...
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