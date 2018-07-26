Сайт строительной компании 15 страниц под ключ

Необходим ТИПОВОЙ сайт для строительной компании с текстами на 15 страниц.

сам сайт можно из двух страниц, главная, вторая, раздел сертификаты, контакты. Меню, навигация простая.

Сделать и разместить на нашем ресурсе.

Просьба указывать на какой cms будет сайт. Портфолио обязательно с работающими аналогами, сэкономим время.

Просьба к коллегам :

С ценами от 200 и выше долларов не пишите, выглядит как развод при задаче "типовой".

Заявки от аккаунтов со сроком жизни менее года не рассматриваем, только если у вас много отзывов.