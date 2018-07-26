Разработать многостроничный сайт

Здравствуйте. Нужен полноценный нормальный сайт по строительству каркасных домов. С проектами(20-30шт). Полностью готовый к работе. Сайт нужен к сентябрю. Адаптивный и для ПК и для телефона. Регион Спб или Москва. Может и то и другое. ...