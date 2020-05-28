У Рождена уникальные методы работы - он всегда не против пообщаться, обсудить проект, прошерстить его полностью - таким образом выявляются недочеты, которые не были учтены до этого и повышается качество продукта. Качество кода и в целом исполнения тоже на высшем уровне. Еще немаловажный момент - это поддержка проектов, к Рождену можно обратиться в любой момент, что-то исправить/поправить и все изменения вносятся оперативно. Однозначно рекомендую.