Профессиональная разработка, поддержка и развитие сайтов и высоконагруженных ресурсов.
Я руководитель компании – Octarine.
Cайт Octarine.com.ua.
На данный момент, разработкой не занимаемся. Только консалтинг. Бюджет 500 EUR / консультация (1-3 часа)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$8000
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
31
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$8000
10 баллов
2 года назад
Очень долго искали разработчика, остановились на Рождени, лучший подход к заказчику, практический всегда 24-часовая обратная связь, и еще один из важных пунктов, это то что нету не выполнимых задач, сотрудничаем на постоянной основе 👍🏻
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Денис, открыт к предложениям по разработке, благодаря чему, мы смогли собрать хороший проект, который будем еще масштабировать. По оплате, все всегда вовремя.
$3000
10 баллов
3 года назад
У Рождена уникальные методы работы - он всегда не против пообщаться, обсудить проект, прошерстить его полностью - таким образом выявляются недочеты, которые не были учтены до этого и повышается качество продукта. Качество кода и в целом исполнения тоже на высшем уровне. Еще немаловажный момент - это поддержка проектов, к Рождену можно обратиться в любой момент, что-то исправить/поправить и все изменения вносятся оперативно. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Работаем не один месяц. Все круто. Обратная связь 24\7. Всегда все обсуждаем вместе, принимаем оптимальные решения. Получаются грамотные и продуманные проекты.
$780
10 баллов
3 года назад
Качественная разработка прототипа сайта Исполнитель давал развернутую консультацию по вопросам, предлагал идеи в части повышения функциональности сайта с учётом технических особенностей реализации Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Получилось очень синхронно поработать. Сергей всегдя готов созвонится, обсудить возникшие вопросы онлайн. Работа прошла гладко, в итоге отличный результат. Если хотите сделать что-то годное, то с Сергеем все пройдет именно так как нужно!
$1465
10 баллов
3 года назад
С Рожденом работать одно удовольствие. Совершенно другой уровень взаимодействия. Постоянная поддержка проектов. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Булату не лень выделить время, чтобы проговорить все до мелочей. От того и результат хороший, понимание высокое и есть доверие. Работаем сейчас и будем работать дальше. Всем советую. 👍
$600
10 баллов
4 года назад
Супер! рекомендую!
Ответный отзыв
Денис, отличный заказчик. Всегда на связи. Коммуникация на высшем уровне. Все вопросы решались очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству, однозначно.
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