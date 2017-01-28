Разработка системы на 1с

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт8 заявок230 просмотров

Нужно разработать систему для учета бухгалтерии.

Приблизительную структуру прикрепил. Но думаю лучше будет обсудить в скайпе так как мне не понятна логика, и думаю что-то нужно будет изменить.

Если можно оценить, оценивайте :) если нет то уже после обсуждения в скайпе.

8 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров