Разработка системы на 1с

Нужно разработать систему для учета бухгалтерии.

Приблизительную структуру прикрепил. Но думаю лучше будет обсудить в скайпе так как мне не понятна логика, и думаю что-то нужно будет изменить.

Если можно оценить, оценивайте :) если нет то уже после обсуждения в скайпе.